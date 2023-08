O São Paulo terá a oportunidade de decidir a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no Morumbi. Em sorteio nesta segunda-feira, na sede da CBF, ficou decidido que o primeiro jogo será no Maracanã e o segundo na casa do tricolor.

O primeiro jogo será no dia 17 de setembro e o segundo no dia 24. O campeão leva R$ 70 milhões, enquanto o vice fica com R$ 30 milhões.