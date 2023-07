Final da Taça das Favelas do Alto Tietê acontece no domingo

A Taça das Favelas do Alto Tietê se encerra no próximo domingo (30), com a final do masculino e feminino. O evento se inicia ao meio-dia com uma abertura, onde será cantado o Hino Nacional e será feita uma apresentação.

O primeiro jogo acontece às 12h30, com a partida entre Favela Santa Margarida, de Ferraz de Vasconcelos, e Complexo Vila Nova União, de Mogi das Cruzes, válida pela final do feminino.

A final do masculino acontece logo depois, por volta das 14 horas. A partida é entre Complexo Jundiapeba, de Mogi, e Complexo Vila Real, de Arujá.

Os vencedores entram em um sorteio e jogam um mata-mata contra os campeões de outras Taças das Favelas regionais e municipais. Os quatro melhores times desse mata-mata vão às oitavas de final da Taça das Favelas estadual.

Um dos coordenadores do evento, Geraldo Mendes, conhecido como Servo GDS, fez um balanço da primeira edição e disse que pretendem fazer novas edições da Taça das Favelas nos próximos anos. “Foi ótimo, vários jovens de periferia envolvidos e realizados com o campeonato. Ano que vem teremos a 2ª edição sim”.

Ele ainda explicou a importância da existência da Taça das Favelas. “Apear do cunho esportivo, a Taça das Favelas não se limita apenas ao futebol, mas se configura como um importante fator de integração social para os jovens das periferias. Estamos transformando vidas através do esporte, e sabemos o quanto é importante para os nossos jovens”, explicou Geraldo.