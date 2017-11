Final de torneio de futebol apoiado pelo Barcelona acontece neste sábado no Suzanão

Jogar lado a lado com Messi e Suárez, por enquanto, ainda é um sonho distante. Mas, neste sábado (11), alunos de 15 escolas estaduais de São Paulo, com idade entre 6 e 17 anos, participam da final do torneio FutebolNet, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, em Suzano. A competição é organizada pela Fundación FutbolClub Barcelona, ligada ao clube catalão, que promove em mais de 46 países a prática esportiva entre crianças e adolescentes e a formação de professores de Educação Física.

No FutebolNet são os próprios estudantes quem criam e validam as regras dos jogos. O formato permite aos jovens atletas aprender o esporte, além de estimular a socialização e a educação afetiva. Assim como nas experiências fora do Brasil, a metodologia é baseada em cinco pilares: humildade, esforço, superação, respeito e trabalho em equipe.

Vinte minicampos serão montados para receber as partidas. A ideia é que cada dupla de times dispute duas rodadas ao longo da manhã. Mais de 70 educadores universitários, professores voluntários e vice-diretores do programa Escola da Família de Suzano, capacitados em cursos no primeiro semestre, foram escalados para apoiar o evento.

A entrada do torneio é gratuita e os jogos começam às 10 horas. O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira fica na Avenida Taiaçupeba, S/N, em Suzano.