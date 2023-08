Flamengo é superado pelo Olimpia e dá adeus à Libertadores

O Flamengo se despediu da Copa Libertadores após ser derrotado por 3 a 1 pelo Olimpia (Paraguai), nesta quinta-feira (10) no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, na partida de volta das oitavas de final. O Rubro-Negro acabou desclassificado da competição continental porque venceu o confronto de ida pelo placar de 1 a 0.

A partida começou com o time da Gávea dando a impressão de que não encontraria dificuldades para garantir a vaga nas quartas de final, pois, logo aos 7 minutos do primeiro tempo, conseguiu abrir o placar com Bruno Henrique, após o uruguaio Arrascaeta cobrar falta na direção da área.

Mas a vantagem durou apenas 4 minutos, pois aos 11 González cruzou na medida para Iván Torres, que subiu para cabecear e superar o goleiro Matheus Cunha no alto. A partir daí o Olimpia assumiu o controle da partida e na etapa final chegou aos gols que lhe garantiram a passagem para as quartas da competição continental.

A virada veio aos 23, quando o volante Ortiz não precisou nem pular para aproveitar cobrança de escanteio e cabecear colocado. E o gol da classificação saiu aos 34, em nova cabeçada após escanteio, desta vez do centroavante Bruera, que havia entrado poucos minutos antes.

Brasileiros classificados

Agora o Olimpia pega o Fluminense nas quartas de final. Os outros brasileiros vivos na Libertadores são o Palmeiras, que se classificou após empate sem gols com o Atlético-MG na última quarta-feira (9), e o Internacional, que superou o River Plate (Argentina). O Verdão terá pela frente o Deportivo Pereira (Colômbia) e o Colorado o Bolívar (Bolívia).