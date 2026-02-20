Flamengo joga mal e inicia Recopa Sul-Americana com derrota

Com uma atuação muito ruim, o Flamengo foi derrotado pelo placar de 1 a 0 pelo Lanús (Argentina), na noite desta quinta-feira (19) no estádio La Fortaleza, na província de Buenos Aires (Argentina), na partida de ida da Recopa Sul-Americana, competição que coloca frente a frente o atual campeão da Copa Libertadores e o detentor da última edição da Copa Sul-Americana.

Após o revés fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Filipe Luís tem a oportunidade de garantir o título da competição na próxima quinta-feira (26), quando voltará a medir forças com o time argentino a partir das 21h30 (horário de Brasília), mas desta vez no gramado do estádio do Maracanã. Para ficar com o título no tempo regulamentar, o Rubro-Negro precisa vencer por uma diferença de dois ou mais gols. Em caso de um triunfo pelo placar mínimo, o título será definido na disputa de pênaltis.

Apostando em uma formação diferente, com três jogadores que se destacam pela capacidade de articulação de jogadas (o uruguaio Giorgian de Arrascaeta, o brasileiro Lucas Paquetá e o colombiano Jorge Carrascal), o Flamengo mostrou pouco poder de fogo durante o início da partida. E a principal causa parecia ser a ausência de um centroavante de ofício na equipe, já que o técnico Filipe Luís optou por deixar Pedro e Bruno Henrique no banco.

Já o Lanús apostava na força de vontade e na entrega de seus jogadores para compensar a menor qualidade técnica de seu elenco. E o caminho escolhido pelo técnico Mauricio Pellegrino se mostrou acertado.

Empurrado por sua torcida, a equipe argentina criou boas oportunidades desde os primeiros minutos, e chegou a colocar uma bola no fundo do gol defendido por Rossi logo aos 10 minutos da etapa inicial com Castillo, mas o lance acabou anulado por posição de impedimento.

Após o intervalo Filipe Luís tentou mudar o andamento da partida com a entrada de Pedro no comando de ataque, mas o Lanúns continuou controlando as ações na base da vontade, e o time argentino voltou a ficar muito perto de abrir o placar aos 24 minutos, quando teve outro gol de Castillo anulado.

Porém, aos 31 minutos a insistência de Castillo foi premiada e o centroavante argentino aproveitou bola levantada na área para marcar de cabeça o gol que garantiu a vitória de sua equipe.