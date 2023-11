Flamengo vence Bragantino e entra na briga pelo título do Brasileiro

O Flamengo derrotou o Bragantino por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no estádio do Maracanã, e entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o Rubro-Negro chegou aos 60 pontos, assumindo a 3ª posição da classificação, colando no vice-líder Botafogo (61 pontos) e no líder Palmeiras (62 pontos). A Rádio Nacional transmitiu a partida da 30ª rodada.

Mesmo jogando em casa a equipe da Gávea não encontrou facilidades diante do Massa Bruta, que mesmo com o revés continua vivo na disputa, ocupando a 5ª posição com 59 pontos. O gol da vitória foi marcado pelo uruguaio Arrascaeta aos 29 minutos do segundo tempo.

Empate do Botafogo

Quem desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Brasileiro foi o Botafogo. Em partida muito movimentada disputada no estádio do Castelão, o Alvinegro empatou com o Fortaleza em 2 a 2. O jogo foi válido pela 29ª rodada da competição.

Após este resultado, o Alvinegro chegou aos 61 pontos e ficou a apenas um do Verdão. Para o Tricolor do Pici o resultado deu fôlego para se afastar da zona do rebaixamento. O Fortaleza chegou aos 44 pontos, na 11ª posição.

A equipe da casa abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo com Yago Pikachu após passe de Calebe. Aos 19 o Botafogo empatou em lance no qual o zagueiro Brítez marcou contra. Porém, o Fortaleza voltou a ficar em vantagem no marcador aos 40 minutos, com gol de Guilherme de peixinho.

A disputa permaneceu aberta na segunda etapa, e o Glorioso garantiu o empate aos 32 minutos da etapa final graças a gol do volante Danilo Barbosa.