Esportes

Flamengo vence Palmeiras e vira 1º brasileiro tetra da Libertadores

Danilo marca, Rubro-Negro vinga 2021 e coroa geração multicampeã

29 novembro 2025 - 21h08Por de Lima
Danilo marcou o gol que deu o título ao FlamengoDanilo marcou o gol que deu o título ao Flamengo

O Flamengo venceu o Palmeiras neste sábado (29) por 1 a 0 e se tornou o primeiro clube brasileiro a levantar quatro taças da Libertadores. O time carioca se vingou da derrota de 2021 e conquistou o título continental.

O zagueiro Danilo fez de cabeça o gol que definiu o título rubro-negro. Em 2011, quando era um jovem lateral do Santos, ele também foi à rede na decisão contra o Peñarol.

A taça nas mãos do Flamengo representa o sétimo título de Libertadores seguido para o futebol brasileiro. O Brasil, assim, igualou a Argentina no total de conquistas continentais.

A conquista garante ao Flamengo vaga no Intercontinental, com jogos já em dezembro, e no Mundial de 2029. Com a criação do novo Mundial de Clubes, disputado a cada quatro anos, foi mantido o torneio anual da Fifa disputado todo final de ano, mas agora sob o nome Intercontinental. Também enche os cofres do clube, que ganhou US$ 24 milhões (R$ 128 milhões), valor da premiação paga pela Conmebol como prêmio.

O ano de 2025 será um dos melhores da história do Flamengo, que deve repetir 2019 com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, que lidera com folga. Restam poucos pontos para o time de Filipe Luís confirmar também o título nacional.

 

