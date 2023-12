Fluminense perde por 4 a 0 para o Manchester City e fica em segundo no Mundial de Clubes

O sonho do Fluminense de fazer história também no Mundial de Clubes acabou com 40 segundos de jogo com gol de Álvarez antes do primeiro minuto de jogo. O time de Diniz perdeu por 4 a 0 para o Manchester City na final da competição e volta para casa com o segundo lugar.

Essa foi a primeira vez que os dois times disputaram a competição.

O City não mediu esforços diante do Fluminense, e logo com 1 minuto de jogo marcou 1 a 0, com Julian Álvarez fazendo de peito na rebatida da bola na trave.

O Fluminense não se acomodou e foi para cima, com muitas trocas de passe ao estilo Diniz e conseguiu boas jogadas que renderam aplausos, mas ficou por isso. Até que aos 27 minutos, Phil Foden fez jogada pela ala esquerda, cruzou e Nino chutou para o próprio gol ao tentar rebater o cruzamento.

Com o 2 a 0, o Fluminense sentiu, mas conseguiu segurar até o fim da primeira etapa.

No segundo tempo só deu Manchester City. O time de Guardiola foi para cima e fez mais dois gols. Um com Phil Foden, escorando para o gol em bola cruzada rasteira. E Julian Álvarez fechou o placar, já aos 43 minutos do segundo tempo, em bela jogada individual.

"O time foi aguerrido, mantivemos nossa identidade, não paramos de lutar e o torcedor reconheceu isso. Agora é trabalhar para voltar aqui porque quanto mais se joga contra times grandes como esse, mais se acostuma e mais fácil vai ficando", disse Fernando Diniz em coletiva no fim do jogo.