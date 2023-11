Fluminense vence por 2 a 1 o Boca Juniors e conquista inédito título da Libertadores

Quis o destino que o Fluminense disputasse mais uma Libertadores no Maracanã, revivendo a decisão de 2008 quando perdeu para a LDU, nos pênaltis. Há 15 anos, o tricolor carioca via seu maior título bater na trave. Neste sábado, após quase três horas de jogo, o Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 e conquistou seu inédito título da Libertadores.

Os gols do Fluminense foram marcados por German Cano, aos 36 minutos de jogo. E John Kennedy fez no primeiro tempo da prorrogação. Advíncula descontou no segundo tempo de jogo regulamentar.

A partida ainda teve dois expulsos. Primeiro foi John Kennedy, que logo após o gol, tomou amarelo por comemorar na arquibancada, e como já tinha um, levou o vermelho.

Depois foi Fabra, do Boca Juniors, que deu um tapa no rosto de Nino, zagueiro do Fluminense.

Primeiro tempo

O jogo começou morno, com o Fluminense trabalhando mais a bola, ao estilo de Fernando Diniz. Sempre trocando passes no meio de campo, o tricolor carioca subia pouco ao ataque.

O jogo inteiro foi marcado, infelizmente, por faltas do Boca Juniors não apitadas.

A partir dos 15 minutos, apenas, que o Boca se soltou e conseguiu criar jogadas.

O relógio marcava 25 minutos de partida, e nenhum lance marcante havia acontecido.

O primeiro gol, marcado por Cano, saiu aos 36 minutos. Em tabela entre Ganso e Keno, o atacante recebeu na ponta direita, e tocou pra trás, na marca do pênalti, onde Cano fintou a marcação e chutou no contra-pé de Romero para abrir o placar.

O primeiro tempo acabou com quatro finalizações para o Fluminense e um para o Boca.

Segundo tempo

O segundo tempo de jogo começou com o Boca Juniors marcando no campo de ataque, como uma resposta para o estilo de jogo do Fluminense, que evita ao máximo chutar para o ataque.

Com isso o Fluminense recuou na partida. O primeiro amarelo do jogo foi sair apenas aos 20 minutos, com Cavani, que impediu contra-ataque do tricolor.

O Fluminense, porém, recuou, e aos 26 minutos viu Advíncula, lateral do Boca, fazer e empatar o jogo. O jogador cortou para o meio, ninguém interceptou, e chutou no canto, sem chances para Fábio.

O Fluminense tentava, mas sentiu o empate, e o Boca também não tentou mais atacar.

Com o placar igual, o jogo foi para a prorrogação.

Prorrogação

Foi no tempo complementar que Fernando Diniz colocou John Kennedy, o autor do gol do título. Antes de o atleta entrar em campo, Diniz chamou-o e berrou: "Você vai fazer o gol do título".

E o treinador acertou. Em jogada com John Kennedy, ainda no primeiro tempo da prorrogação, o Fluminense virou.

John recebeu bola ajeitada com a cabeça por Keno, chutou forte de fora da área ainda, e fez o segundo.

Porém, com a comemoração junto aos torcedores, o atleta levou o segundo amarelo e foi expulso em seguida de fazer o gol do título.

O Boca foi ao ataque, mas viu o Fluminense crescer. Em outra confusão envolvendo Fabra e o zagueiro Nino, o juiz foi no VAR e viu o jogador do Boca dar um tapa no atleta carioca e foi expulso.

Com isso, o jogo seguiu com pressão do Boca, e o Fluminense ainda teve a chance de ampliar, mas não conseguiu.

O jogo acabou em 2 a 1, e o Fluminense conquistou a sua primeira Libertadores.