Fora de casa, União fica no empate com o São Caetano

O time sub-20 do União Mogi empatou com o Sãe Caetano, no CDC Parque Fongaro, em São Paulo. O jogo terminou em 2 a 2. A partida ocorreu na quinta-feira (14) e era amistoso preparatório para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018.

O jogo foi disputado em dois tempos de 45 minutos. No primeiro tempo, com os jogadores considerados titulares, o União saiu na frente com um gol do zagueiro Daniel. No finalzinho da primeira etapa, o São Caetano igualou o marcador. No segundo tempo, o zagueiro William colocou o alvirrubro novamente em vantagem, mas nos acréscimos, o azulão fez o segundo e deu números finais ao confronto, 2 a 2.

Nesta sexta-feira (15), o time mogiano encara o Atibaia, na casa do adversário. A série de amistosos termina no sábado (16), quando o União Mogi enfrentará o Taboão da Serra, também fora de casa.