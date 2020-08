FPF decide custear 60% dos testes de Covid para times da Segundona

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu, em reunião por videoconferência na última quinta-feira (27) com os clubes participantes do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente a quarta divisão do futebol paulista), que custeará três dos cinco testes semanais necessários na primeira fase da competição.

Assim, o União Suzano Atlético Clube (Usac) terá que pagar apenas 40% dos testes necessários – um custo estimado em torno de R$ 3 mil a R$ 3,5 mil. É um alívio para o clube, já que comprar todos os testes seria difícil, não só para o Usac, mas para o União Mogi, Atlético Mogi e outros clubes da divisão.

Tanto o Usac quanto os dois times de Mogi das Cruzes ainda não sabem como será a divisão de custeio dos testes caso avancem para a segunda fase do Paulista. A Federação fará nova reunião sobre o assunto.

O Usac, inclusive, havia ameaçado não participar da competição, já que não tem dinheiro para pagar todas as amostras. A testagem da Covid-19 é uma exigência da FPF para o retorno das competições por ela geridas.

“Vamos participar sim, a Federação cedeu em algumas coisas. Ela vai bancar mais da metade dos exames e disse que o teste poderá ser feito em outras clínicas, e não somente na indicada por ela. Fizemos os cálculos e dará para participar do campeonato”, afirmou o diretor do Usac, Jorge Firmo, ao DS.

Mudança

No último dia 11, a diretoria do Usac saiu de uma reunião realizada com a Federação imaginando que a FPF faria a aquisição dos testes para os clubes.

Só que, segundo o diretor do Usac, a FPF voltou atrás e disse que só adquiria testes para os primeiros jogos da competição.

O Usac e outros clubes da Segundona foram pegos de surpresa, já que o baixo orçamento dos clubes desta que é a última divisão do futebol paulista, é muito pequeno para custear tantos testes durante toda a temporada.

A determinação da FPF é para que todos os clubes testem, semanalmente, atletas e comissão técnica.

Seria um custo de cerca de R$ 7 mil em testes por rodada, segundo Firmo, o que impossibilitaria o Usac a competir neste ano.

Então, os clubes criaram um grupo para debater o assunto e combinar uma cobrança à Federação sobre o assunto. Deu certo, já que a organizadora optou por custear a maior parte das amostras.