Fundo Social dá início à troca de ingressos para estreia do Suzano Vôlei

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove a partir desta quinta-feira (17/08) a troca de ingressos sociais para a estreia do Suzano Vôlei no Campeonato Paulista. A iniciativa ocorre das 9 às 16 horas, na sede do órgão, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 - Centro). A partida será neste sábado (19/08), às 19 horas, contra o Climed Atibaia na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

Assim como na última temporada, a iniciativa prevê a troca de alimentos como arroz, feijão e óleo, dentre outros, por um ingresso que viabiliza o acesso ao ginásio municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o bilhete sem a necessidade de realizar a doação, entretanto, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O clube também disponibiliza entradas no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco ingressos por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ao órgão municipal.

O duelo marca a estreia do time dirigido pelo técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, para a temporada 2023/24. Após atingir o posto de semifinalista em todas as competições disputadas no ciclo anterior, entre agosto de 2022 e maio de 2023, a expectativa do clube é lutar por taças em seu terceiro ano de existência e, para isso, conta com o apoio dos torcedores, que foi um dos diferenciais para recolocar Suzano no mapa da modalidade em termos nacionais, revivendo a tradição consolidada nas décadas de 1990 e 2000.

O treinador destacou que a força vinda da arquibancada é fundamental para o bom desempenho de um time e, em Suzano, isso é potencializado pelo carinho que o município tem pelo esporte. “Essa cidade tem algo especial com o voleibol, tanto é que em três anos saiu da Superliga C (equivalente à terceira divisão da modalidade no País) para uma semifinal na elite nacional, algo único. Contamos com o apoio de todos para começarmos bem nossa trajetória”, afirmou Magoo.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a manutenção da parceria com o Suzano Vôlei é um importante meio de garantir ainda mais apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. “Somente na última temporada pudemos arrecadar mais de 20 toneladas de alimentos com as trocas sociais, algo possível graças ao sucesso da equipe e os grandes resultados obtidos. Ficamos felizes de seguir com este modelo, esperamos todos para vibrar e ajudar o próximo”, ressaltou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou sua torcida ressaltando que o time é um dos símbolos de Suzano. “Levar nosso nome e nossas cores significa um reconhecimento para a cidade que nunca deixou de ser a ‘Capital do Vôlei’. Quando esses atletas entrarem em quadra, eles estarão representando mais de 330 mil suzanenses, então reforço meu apoio a este clube que vem se consolidando cada vez mais”, definiu.