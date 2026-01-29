Fundo Social faz troca solidária para jogo do Suzano Vôlei contra o Sesi

O Fundo Social de Solidariedade está promovendo a troca de ingressos sociais para o jogo do Suzano Vôlei contra o Sesi Bauru, que será disputado nesta segunda-feira (02/02), às 20h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A partida é válida pela 15ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei.

Os torcedores podem garantir entrada para o duelo mediante doação de um quilo de alimento não perecível na sede do órgão municipal, que fica situado na sala 224 do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 - Centro), nesta sexta-feira (30/01) e no dia do jogo, das 9 às 16 horas. Podem ser adquiridos até cinco ingressos por pessoa.

O clube também disponibiliza bilhetes no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Neste caso, os tíquetes são representados por QR Codes, que podem ser validados na data da partida, com a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O time suzanense busca a terceira vitória consecutiva na competição, após triunfos sobre Joinville e Guarulhos, para se manter no grupo dos oito times que se classificam para a próxima fase, já que atualmente o clube ocupa a 6ª colocação na tabela, com 22 pontos, com sete vitórias e sete derrotas. O Sesi Bauru vem logo atrás na tabela, na 7ª posição, com 19 pontos.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, os jogos do Suzano Vôlei na Arena têm colaborado de maneira significativa para as famílias em situação de vulnerabilidade. “Estamos juntos nessa campanha em busca de mais uma vitória. A torcida pode ajudar a equipe a conquistar grandes resultados em quadra e também fazer parte do time que contribui com a doação de alimentos”, ressaltou.

Para o prefeito Pedro Ishi, a partida contra o Sesi poderá resultar em mais um passo do time rumo à classificação para a próxima fase. “Vamos todos juntos empurrar a equipe para mais uma vitória, que pode valer um avanço na tabela. Convidamos os torcedores a realizarem a troca social, para que possam assistir ao jogo e contribuir com a doação de alimentos. É mais uma oportunidade para prestigiar uma grande atração e aderir à nossa linda campanha de solidariedade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.