Fundo Social inicia troca de ingressos para a partida entre Suzano Vôlei e Sada Cruzeiro

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, inicia nesta quinta-feira (04/01) a troca de alimentos por ingressos para a partida entre Suzano Vôlei e Sada Cruzeiro Vôlei, válida pela 9ª rodada da Superliga 2023/2024. O jogo acontece no próximo domingo (07/01), às 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador).

Os interessados em adquirir ingresso para o jogo podem comparecer à sede do Fundo Social, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre 9 e 16 horas, até essa sexta-feira (05/01), com um quilo de alimento não-perecível, como arroz, feijão e óleo, dentre outros, com exceção de açúcar. O clube também disponibiliza entradas no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco ingressos por pessoa.

Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o bilhete sem a necessidade de realizar a doação. Entretanto, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade e estar acompanhado de um responsável. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal.

Com 9 pontos conquistados, o Suzano Vôlei segue na zona de classificação para os playoffs. “Sabemos que será um jogo muito difícil, mas tenho certeza que nossos atletas estão preparados. A torcida será fundamental para empurrar o time para a vitória e, por isso, é importante que as trocas sejam feitas no Fundo Social. Um quilo de alimento vale um ingresso. Vamos juntos para a recuperação com vitória na Superliga e ainda ajudar centenas de famílias”, destacou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi.