Fundo Social inicia troca solidária de ingressos para jogo do Suzano Vôlei contra o Joinville

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou nesta terça-feira (09/01) a troca de alimentos por ingressos para a partida desta quinta (11/01) entre Suzano Vôlei e Joinville, válida pela 10ª rodada da Superliga 2023/2024. O jogo acontece às 19 horas na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) e será o terceiro seguido da equipe da cidade atuando dentro de seus domínios na competição.

Para adquirir tíquetes para este jogo, basta comparecer à sede do Fundo Social, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre 9 e 16 horas, até a data da partida, com um quilo de alimento não-perecível, como arroz, feijão e óleo, dentre outros, com exceção de açúcar. Os alimentos serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade. O clube também disponibiliza entradas no site http://suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco por pessoa.

Para menores de 16 anos, existe uma condição especial para retirar o bilhete sem a necessidade de realizar a doação. No entanto, é obrigatória a apresentação de um documento de identidade e estar acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de alimentos ao órgão municipal.

O Suzano Vôlei busca sua quarta vitória na competição e conta com o apoio incondicional de sua torcida que, na partida contra o Sada Cruzeiro, realizada no último domingo (07/01), esgotou os ingressos e lotou as arquibancadas da Arena Suzano. A boa atuação contra a equipe mineira deixou o torcedor otimista para uma boa sequência na competição.

“Mais uma vez nossa torcida fez bonito. Agora teremos mais um grande jogo pela frente, contra o Joinville. É um adversário difícil, mas tenho certeza de que o nosso time vai fazer uma grande partida e sair com a vitória que pode nos recolocar na zona de playoffs de novo. Contamos com o apoio e solidariedade de todos que amam o vôlei da nossa cidade”, reforçou a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Larissa Ashiuchi.