Fundo Social troca ingressos para duelo entre Suzano Vôlei e Guarulhos

O Fundo Social de Solidariedade dá início à troca de ingressos solidários para o duelo regional entre Suzano Vôlei e Vedacit Vôlei Guarulhos às 9 horas desta quinta-feira (24/08). As entradas para o confronto válido pelo Campeonato Paulista podem ser obtidas ao realizar a doação de um quilo de alimento não perecível na sede do órgão, no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 - Centro). É possível colaborar até a véspera do jogo, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Para acompanhar o embate, que ocorrerá às 18 horas do próximo dia 2 (sábado), na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), os munícipes podem doar itens diversos, incluindo arroz, feijão e óleo. Menores de 16 anos têm a condição especial de retirar o bilhete sem a necessidade de realizar a doação, porém é obrigatória a apresentação de um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

O clube também disponibiliza entradas no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco ingressos por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados no dia da partida mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ao órgão municipal.

O confronto, válido pela terceira rodada do torneio estadual, é marcado pela rivalidade recente das equipes. Será o primeiro jogo entre os times desde a última edição da Superliga Nacional, quando o Suzano Vôlei eliminou os guarulhenses nas quartas de final do campeonato nacional após duas partidas com vitória por 3 sets a 2, sendo uma delas no final de semana do aniversário de 74 anos do município.

Segundo a presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a arrecadação média do Fundo Social nas partidas do Suzano chega a duas toneladas de alimentos não perecíveis, propiciando um importante apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. "Como sempre digo, essa parceria com o Suzano Vôlei permite que os jogos na Arena Suzano sejam um modo a mais para angariarmos mantimentos a quem mais precisa. Muito por isso, aumenta ainda mais nossa torcida pelo sucesso desse time que tanto colabora com a cidade", disse.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi relatou que o confronto tem uma rivalidade sadia e, por isso, o convite ao público é irresistível. "O bom do esporte é ter essa vontade de superar o adversário, um sentimento que o nosso voleibol reacendeu nos últimos anos com o Suzano Vôlei e seus grandes feitos. Será mais uma noite incrível, convidamos a todos a comparecer e ajudar a equipe a conquistar mais um triunfo", destacou.