Gabigol marca na reestreia, e Santos começa o Paulistão com vitória de virada

O Santos começou o Paulistão com o pé direito, vencendo o Novorizontino por 2 a 1, de virada, dentro da Vila Belmiro. Diego Galo abriu o placar no 1º tempo, mas Gabigol, na sua reestreia, e Thaciano viraram para o alvinegro.
No primeiro tempo, o Santos chegou a marcar um gol logo aos 2 minutos, com Gabigol, mas foi anulado por impedimento. Depois disso, o Novorizontino comandou a partida, marcou com Diego Galo aos 26 minutos e só não ampliou porque Gabriel Brazão salvou o Santos.
O jogo foi para o intervalo com o Novorizontino vencendo. A torcida do Santos vaiou a equipe e pediu a entrada de Robinho Jr. O pedido foi atendido pelo técnico Vojvoda, que tirou Caballero, criticado por erros nas tomadas de decisões.
No segundo tempo, o Santos conseguiu o empate cedo, logo aos 7 minutos e cresceu no jogo, chegando a acertar a trave com Thaciano. Mas o empate se arrastou até os 44 minutos, quando Igor Vinicius cruzou, Thaciano se antecipou e fez o gol da vitória santista.