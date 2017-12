Gian Lopes recebe equipe feminina de Tênis de Mesa campeã dos Jogos Abertos

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu na manhã desta quinta-feira (7), no gabinete, as atletas poaenses Ellen Dias Urasaki, Letícia da Silva Ferreira, Aline Jesus da Costa e Beatriz do Nascimento, que integram a equipe feminina de Tênis de Mesa Sub-21, que foi a grande campeã dos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni, a maior competição deste segmento na América Latina, que aconteceu no Grande ABC, no final de novembro. Também participaram da atividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, o treinador do time, Fernando Giovanini, outros secretários municipais e vereadores.

Além de Ellen, Letícia, Aline e Beatriz, que estiveram no gabinete, também fazem parte da equipe Gabrielly Ferreira e Naomi Yamada. “Foi um prazer muito grande receber parte do time feminino de Tênis de Mesa Sub-21. Fiz questão de cumprimentar as meninas pelo grande desempenho nos Jogos Abertos. Elas são um orgulho para Poá”, comentou o prefeito Gian Lopes. Para conquistar o título no Grande ABC, as poaenses conquistaram quatro medalhas: três de ouro (equipe, individual e duplas) e uma de prata (individual).

O secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, reforçou o orgulho pelo ótimo desempenho das atletas poaenses. “Excelente e inédito título nos Jogos Abertos. Agora é continuar apoiando a modalidade, porque as meninas ainda são muito novas e certamente vão conquistar muitos outros títulos para o município”, ressaltou Tonho.

O treinador da equipe de Tênis de Mesa de Poá, Fernando Giovanini, disse que depois de uma campanha perfeita, suas meninas conseguiram uma conquista inédita na história da cidade. “O resultado das meninas é fruto de anos de trabalho e dedicação de vários atletas e várias pessoas envolvidas em nossa trajetória. Parabéns para todos. Agora é continuar trabalhando para que a modalidade possa continuar registrando avanços”.