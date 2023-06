Graziela conquista divisão especial após vencer o Botafogo na final sábado

Na ocasião, Ashiuchi foi recebido pelo presidente da LMFS, Marcelo Menezes, para prestigiar a decisão do principal torneio de futebol amador da cidade e entregar a premiação aos atletas campeões ao final do jogo. O campeonato organizado pela liga teve a participação de 20 equipes e, na final, as arquibancadas do Suzanão estiveram tomadas por duas das principais torcidas do município.

Em campo, os confrontos entre Graziela e Botafogo são marcados por uma grande rivalidade local, potencializada pela proximidade dos bairros e os constantes embates entre as equipes nos torneios municipais. E, para festa dos torcedores do Jardim Graziela, os alvirrubros terminaram com o título após vitória por 1 a 0 no tempo normal.

O gol do jogo foi marcado pelo meia-atacante Vinícius, aos 30 minutos do primeiro tempo. Na oportunidade, após breve troca de passes na intermediária, o atacante fez uma jogada individual na qual driblou três marcadores antes de ficar frente a frente com o goleiro do Jardim São José. Com frieza, o jogador bateu no canto direito para marcar o gol do título.

Segundo o chefe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a parceria com a liga credenciou a cessão do estádio para a final. “Esse ponto, aliado ao grande público previsto para a partida, é um demonstrativo da seriedade e na busca pelo desenvolvimento da modalidade em termos locais. A história do futebol suzanense tem uma relação muito próxima com os bairros, então ter duas torcidas apaixonadas nas arquibancadas e um bom jogo em campo foi muito especial”, afirmou.

Ashiuchi parabenizou as equipes, ressaltando o trabalho feito pela liga municipal na figura do presidente Marcelo Menezes. “Hoje tivemos quase duas mil pessoas no Suzanão, algo muito grande para um torneio municipal. Isso é possível graças ao grande trabalho conjunto entre a LMFS e a Secretaria de Esportes e Lazer que, por meio do secretário Nardinho, oferece todo o suporte possível para o desenvolvimento da categoria na cidade. Aproveito ainda para parabenizar os finalistas, em especial os jogadores e torcedores do União Graziela, pois nós presenciamos uma grande final com um clima mais que especial, mesmo nesta tarde fria”, disse.

