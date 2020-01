Grêmio e Chapecoense se enfrentam nesta terça-feira no Nogueirão

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, recebe nesta terça-feira (14), a partir das 14h45, a partida entre Grêmio e Chapecoense, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Juniores. A entrada para acompanhar a partida é gratuita.

O time gaúcho garantiu vaga na terceira fase após bater o União ABC (MS), por 1 a 0, neste domingo (12), também no Nogueirão. Já a Chapecoense venceu o Real (DF), em Suzano, também por 1 a 0.

“A Copa São Paulo vem sendo um sucesso em Mogi das Cruzes, com boa presença de público e bons jogos. A qualidade do gramado e o sistema de drenagem do estádio Nogueirão também vêm se destacando, mesmo com as fortes chuvas que vem atingindo a cidade nos últimos dias”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Na partida deste domingo, cerca de 3 mil pessoas assistiram à vitória do Grêmio sobre o União ABC (MS). A partida foi bastante equilibrada, com chances de gols para as duas equipes. O gol da equipe gaúcha foi marcado pelo meia Diego Rosa, em um belo chute de fora da área.

Antes da marcação do gol, o Grêmio já havia tido a grande oportunidade de abrir o placar, em um pênalti batido pelo meia Rildo que o goleiro Heitor, um dos destaques da partida, defendeu.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes garante toda a estrutura para a disputa da Copa São Paulo na cidade, com a participação de diversas secretarias municipais. Além de ceder a estrutura do estádio Nogueirão, a administração municipal é responsável pela hospedagem de duas equipes, transporte, alimentação e lavanderia.

A Guarda Municipal atua em conjunto com a Polícia Militar no trabalho de segurança do evento, enquanto agentes municipais de trânsito farão o controle do trânsito e as interdições necessárias nas proximidades do estádio Nogueirão nos dias de jogos.

A Copa São Paulo começou com 127 clubes, divididos em 32 grupos com sedes em todas as regiões do estado de São Paulo. A terceira fase da competição, que terá a partida desta terça-feira, conta com 32 times. A final será disputada dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.