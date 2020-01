Grêmio e União ABC disputam a 2ª fase da Copinha no Nogueirão

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, recebe amanhã a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola a partir das 11h e o jogo em disputa será entre o Grêmio, clube que teve sua sede da fase de grupos em Mogi das Cruzes, e União ABC.

“A cidade de Mogi das Cruzes e o Nogueirão são muito bem vistos pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O resultado disto é que recebemos pela quinta vez consecutiva o maior e mais importante torneio de futebol de categorias de base do Brasil. Preparamos nossas estruturas para oferecer o melhor para todos os envolvidos nos jogos, como atletas, comissão técnica, imprensa e torcedores”, comentou o secretário de Esportes e Lazer, Nilo Guimarães.

Pelo regulamento da competição, o primeiro colocado de cada grupo tem o direito de manter sua sede e receber o segundo colocado da chave selecionada pela FPF. Assim, o Grêmio que disputou a fase de grupos em Mogi das Cruzes e conquistou o primeiro lugar recebe o União ABC, que se classificou em segundo lugar no grupo 22, que teve sua sede na cidade de Suzano.

O gramado do Nogueirão tem sido bastante elogiado, sempre em perfeito estado, a drenagem do campo o manteve em condições de jogo mesmo com as fortes chuvas que atingiram Mogi das Cruzes nos dias dos jogos. Os cuidados da grama é feito pela empresa Campanelli Gramados Esportivos e Áreas Verdes, que sempre entre os jogos realiza um trabalho de manutenção do gramado.

A Segurança no estádio é feita pela Policia Militar que conta com o apoio da Guarda Civil de Mogi das Cruzes. Para garantir mais segurança e conforto dos torcedores nos horários próximos ao jogo, as ruas e vias entorno do estádio são interditadas pela Secretaria Municipal de Transportes.

Mogi das Cruzes recebeu neste ano, pela quinta vez consecutiva, a fase de grupos da Copinha. Nesta edição, o grupo foi composto pelo União Mogi, Grêmio, Juventus e Real-DF, e terminou com o Grêmio somando sete pontos, seguido pelo Real-DF com seis, Juventus com quatro e União Mogi, que não pontuou.

A Copa São Paulo de Futebol Junior está na sua 51ª edição. A final será disputada dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.