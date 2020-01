Grêmio e Vasco jogam por vaga nas semifinais da Copa São Paulo neste sábado no Nogueirão

Grêmio e Vasco da Gama se enfrentam neste sábado (18), a partir das 17 horas, no estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A partida valerá pelas quartas de final da Copa São Paulo de Juniores e o vencedor se classificará para as semifinais do torneio. A entrada para os torcedores é gratuita.

Nesta quinta-feira (16), a equipe gaúcha venceu o Atlético-MG, por 4 a 1, de virada, e garantiu a classificação. A partida levou cerca de 5 mil pessoas ao estádio Nogueirão, que acompanharam um jogo bastante movimentado.

O Galo abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, com o atacante Echaporã. O Grêmio conseguiu a virada no final da etapa inicial, com dois gols do atacante Elias, marcados em apenas dois minutos. No segundo tempo, a equipe gaúcha resolveu a partida com gols do meia Rildo e do zagueiro Heitor.

Já o Vasco superou o Goiás, por 4 a 2, nas quartas de final. O jogo aconteceu em Itapira.

“A Copa São Paulo está chegando em suas fases decisivas e Mogi das Cruzes receberá a disputa entre dois dos principais clubes do Brasil. Isso mostra a qualidade da estrutura oferecida pela cidade para o torneio e é também uma oportunidade para os mogianos acompanharem de perto jovens promessas do futebol brasileiro e uma grande partida”, destacou o prefeito Marcus Melo.

A sede de Mogi das Cruzes vem sendo um dos destaques da edição deste ano da Copa São Paulo e o gramado do estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira é considerado um dos melhores entre todos os que receberam jogos do torneio.

No início desta semana, o Grêmio, que está em Mogi das Cruzes desde o início da Copa São Paulo, encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) elogiando a recepção e a estrutura disponibilizada pela cidade e pelo estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. No documento, assinado pelo presidente Romildo Bolzan Júnior, a equipe gaúcha destaca que o gramado, apesar das fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo, permanece em excelentes condições.

“A manutenção desta cidade e do estádio Francisco Ribeiro Nogueira para as próximas fases da Copa São Paulo, além de ser um reconhecimento justo pelo trabalho e dedicação realizado pelo município, sem sombra de dúvidas manteria o nível técnico da competição elevado, considerando as belas instalações do estádio e o seu impecável gramado”, diz o ofício.

Para a disputa da Copa São Paulo na cidade, a Prefeitura de Mogi das Cruzes garante toda a estrutura, com a participação de diversas secretarias municipais. Além de ceder a estrutura do estádio Nogueirão, a administração municipal é responsável pela hospedagem de duas equipes, transporte, alimentação e lavanderia.

A Guarda Municipal atua em conjunto com a Polícia Militar no trabalho de segurança do evento, enquanto agentes municipais de trânsito fazem o controle do trânsito e as interdições necessárias nas proximidades do estádio Nogueirão nos dias de jogos.

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira fica na rua Professora Ana Maria Bernardes, na Vila Industrial.