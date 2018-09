Guerrinha quer jogadores se cobrando mais e vê próximos jogos como preparativos para mata-mata

O Mogi Basquete fará as duas últimas partidas da fase classificatória do Campeonato Paulista longe do Ginásio Hugo Ramos. A equipe viaja para o interior do Estado nesta quinta-feira (20) para enfrentar o América/Unirp/Smel, em São José do Rio Preto, às 19h30. Na sequência, os mogianos encaram o Sesi/Franca no sábado (22), às 18h. Ambas as partidas serão transmitidas ao vivo pela TV FPB no Youtube.

Nesta quarta pela manhã, o grupo realizou o último treino tático para os confrontos no Ginásio Hugo Ramos. Para o técnico Guerrinha, esses dois jogos que faltam para fechar a fase regular reforçarão o trabalho preparativo para o primeiro playoff, que será em partida única, na casa do melhor classificado. O treinador ressalta que vem pedindo para os jogadores se cobrarem mais dentro de quadra para melhorar o desempenho da equipe.

“São os dois jogos que antecedem o playoff decisivo, que será em um jogo só, com cruzamento simples. Essas partidas, com diferenças de situações, preparam para esse próximo jogo. Não só isso como o campeonato todo vem preparando, mas os jogadores precisam se cobrar mais entre eles. Tem que ter cobrança, no bom sentido, tem que ter elogio na hora que acerta. Não pode depender só do técnico chamar a atenção. O jogador precisa chamar a atenção do outro, porque sabe quando ele fez errado. Então, isso ajuda a equipe a crescer. No playoff de cruzamento simples vai depender muito da inspiração do jogador e da produção do time. O time que produzir mais o fator quadra não será decisivo na minha opinião”, adverte Guerrinha.

A tabela de classificação ainda está embolada. O Mogi das Cruzes/Helbor é o quarto colocado, atrás de Pinheiros (3º), Sendi/Bauru (2º) e Paulistano (1º). Na sequência vem Sesi/Franca (5º), São José (6º), Corinthians (7º), Liga Sorocabana (8º), Basquete Osasco (9º) e América/Unirp/Smel (10º). Os seis melhores colocados se classificam para a próxima fase. Os dois primeiros vão direto para a semifinal, os demais se enfrentam em partida única na casa do que teve melhor campanha. As semifinais e final serão realizadas em uma série melhor de três jogos, com mando do melhor classificado.

Media Day

No período da tarde desta quarta, a equipe participou do Media Day da Liga Nacional de Basquete. Jogadores e comissão técnica fizeram fotos, vídeos, deram entrevistas e participaram de brincadeiras para o NBB Caixa 11 (Novo Basquete Brasil), que começa no dia 13 de outubro, às 14h, com a reedição da final da competição entre Paulistano e Mogi das Cruzes/Helbor. O confronto será no Ginásio Antonio Prado Júnior, em São Paulo.