Hamilton deixa a Mercedes ao fim de 2024; provável destino é a Ferrari

O piloto inglês Lewis Hamilton irá deixar a Mercedes ao fim de 2024. A escuderia anunciou a saída do heptacampeão mundial na tarde desta quinta-feira (1). O britânico deve ir para a Ferrari e fazer dupla com Charles Leclerc.

Hamilton ficou na Mercedes durante 11 anos e ganhou seis títulos (2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020). "Tive incríveis 11 anos com essa equipe e estou muito orgulhoso do que conquistamos juntos. A Mercedes faz parte da minha vida desde que eu tinha 13 anos de idade. É um lugar onde cresci, então tomar a decisão de partir foi uma das mais difíceis da minha vida. Mas o momento é o certo para mim e estou animado por assumir um novo desafio. Vou ser eternamente grato pelo incrível apoio da minha família da Mercedes, especialmente a Toto (Wolff, chefe de equipe) por sua amizade e liderança. Estou 100% comprometido em entregar a melhor performance que eu puder nessa temporada e fazer do meu último ano com as Flechas de Prata algo a ser lembrado", disse o piloto.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que a relação equipe e piloto foi a mais bem-sucedida que a Fórmula 1 já viu. "Em termos de parceria equipe-piloto, nosso relacionamento com Lewis se tornou o mais bem-sucedido que o esporte já viu, e isso é algo que podemos olhar com orgulho. Lewis sempre será uma parte importante da história da Mercedes no automobilismo. Entretanto, sabíamos que nossa parceria chegaria a um fim natural, e esse dia chegou. Aceitamos a decisão de Lewis de buscar um desafio novo, e nossas oportunidades para o futuro são animadoras de se contemplar. Por agora, ainda temos uma temporada pela frente, e estamos focados em correr para entregar um forte 2024".