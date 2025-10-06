HIC Investimentos assume patrocínio master do Mogi Basquete

A HIC Investimentos, assessoria de investimentos vinculada ao BTG Pactual, anunciou nesta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025, em coletiva de imprensa realizada no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, que passa a ser patrocinadora master do Mogi Basquete até o final da temporada (junho/2026), consolidando a aproximação da empresa com o esporte local e com a comunidade mogiana. A decisão integra a estratégia da HIC de apoiar iniciativas que promovem disciplina, trabalho em equipe, educação e qualidade de vida.

“Sou mogiano. Mogi é a nossa casa. E na HIC, acreditamos que o esporte transforma — pela disciplina, pelo coletivo e pela visão de futuro. Assumir como patrocinadora master é a forma de contribuir diretamente com o clube e com a nossa cidade”, afirma Rafael Vieira, CEO da HIC Investimentos.

Em respeito à identidade e à história do clube, a HIC confirma que não haverá mudança no nome do time nesta fase de retomada: não serão aplicados naming rights. Além do patrocínio master, o acordo contempla apoio às categorias de base.

A HIC Investimentos é uma assessoria de investimentos especializada em construir, proteger e buscar patrimônio. Está vinculada à Necton, uma empresa BTG Pactual. Sua atuação principal se concentra em Mogi das Cruzes e região do Alto Tietê.