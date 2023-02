Hugo Ramos recebe Festival de Basquete Special neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizará o 1º Festival de Basquete Special no próximo sábado (25/02), das 9 às 11 horas, no Ginásio Municipal Prof. Hugo Ramos.

A ação gratuita irá celebrar a prática esportiva de cerca de 50 paratletas praticantes da modalidade, por meio do Programa Mogi Paralímpico desenvolvido no Centro Municipal de Paradesporto Professor Cid Torquato, no Mogilar.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira, o intuito do Festival é estimular o desenvolvimento de habilidades físicas, mentais e sociais em pessoas com deficiência.

"É muito importante destacar a relevância da prática esportiva das pessoas com deficiência, pois é uma grande ferramenta de inclusão e protagonismo. O esporte incentiva a socialização, além de auxiliar na formação da independência do indivíduo", comenta Nogueira.

O Festival tem como principal objetivo a inclusão social, além de desenvolver habilidades físicas, sociais e maior coordenação motora em autistas e pessoas com deficiência.

Os participantes serão acompanhados por profissionais e também por seus familiares de forma gratuita. A ação é destinada para os alunos do Centro de Paradesporto e de outros projetos sociais relacionados a pessoas com deficiência.

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos está localizado na avenida Professor Ismael Alves dos Santos, 560, no Nova Mogilar.