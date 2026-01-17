Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/01/2026
Esportes

IAC perde nos pênaltis para o Botafogo e dá adeus à Copinha

Itaquá jogou bem, conseguiu defender os lances de ataque, mas nos pênaltis, dois perderam

17 janeiro 2026 - 18h46Por Fernando Barreto - da Redação
Foto mostra a última cobrança do Botafogo que sacramentou a classificação do time carioca e consequentemente a eliminação do IACFoto mostra a última cobrança do Botafogo que sacramentou a classificação do time carioca e consequentemente a eliminação do IAC - (Foto: Reprodução)

O Itaquá Athletico Clube (IAC) está eliminado da Copa São Paulo. O time do Alto Tietê perdeu nos pênaltis para o Botafogo por 4 a 3, depois de ficar no 0 a 0 no tempo regulamentar. 

O IAC vinha com boa campanha. O time venceu o União Mogi e o Fortaleza dos duas rodadas anteriores, e tinha se classificado em primeiro lugar no grupo.

Nicolas, camisa 9 do Itaquá, foi o segundo a bater e churou forte, a bola subiu demais e foi pra fora.

O Botafogo também perdeu um pênalti, com Bruno França, que desperdiçou ao tirar muito a bola do goleiro e acabou indo pra fora.

Na quinta cobrança do IAC, Salomão, o camisa 10 do time, chutou na trave. E para fechar, o Botafogo fez. 

O destaque do jogo fica para Gustavo Pereira, que fez uma partidaça, e nos pênaltis, fez gol de cavadinha. Depois da comemoração, ele pediu desculpas para a torcida do IAC.

