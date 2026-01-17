IAC perde nos pênaltis para o Botafogo e dá adeus à Copinha

O Itaquá Athletico Clube (IAC) está eliminado da Copa São Paulo. O time do Alto Tietê perdeu nos pênaltis para o Botafogo por 4 a 3, depois de ficar no 0 a 0 no tempo regulamentar.
O IAC vinha com boa campanha. O time venceu o União Mogi e o Fortaleza dos duas rodadas anteriores, e tinha se classificado em primeiro lugar no grupo.
Nicolas, camisa 9 do Itaquá, foi o segundo a bater e churou forte, a bola subiu demais e foi pra fora.
O Botafogo também perdeu um pênalti, com Bruno França, que desperdiçou ao tirar muito a bola do goleiro e acabou indo pra fora.
Na quinta cobrança do IAC, Salomão, o camisa 10 do time, chutou na trave. E para fechar, o Botafogo fez.
O destaque do jogo fica para Gustavo Pereira, que fez uma partidaça, e nos pênaltis, fez gol de cavadinha. Depois da comemoração, ele pediu desculpas para a torcida do IAC.