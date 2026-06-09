Ibañez relembra momento de convocação para Copa do Mundo: 'Foi pura emoção'

Ibañez relembrou com alegria o momento da convocação para a Copa do Mundo deste ano, a primeira de sua carreira. Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (9), no The Ridge Hotel, em Nova Jersey, o defensor celebrou a inédita oportunidade em sua carreira, mas destacou que “tudo se encaixou” para que ele chegasse onde está.

“Foi pura emoção naquele dia. Tudo novo, tudo empolgante, mas um grito especial, um grito de alegria. Eu acreditava que era um sonho muito distante, mas hoje está se tornando realidade. Para mim, esse é um momento muito importante na minha carreira. A emoção é imensa, sim, mas tudo se encaixou para chegar até aqui. É uma sensação incrível”, disse.

No último Mundial, em 2022, o gaúcho de Canela esteve na convocação anterior à competição, nos amistosos com Gana e Tunísia, e na posterior, quando o Brasil enfrentou em março de 2023 o Marrocos, adversário que Ibañez irá reencontrar no próximo sábado, às 19h (Brasília), no MetLife Stadium, pela primeira rodada da Copa.

“Depois da Copa do Mundo, fui convocado para esta partida. E, três anos depois, estou aqui novamente. Acredito que, devido ao trabalho que fiz no clube e a tudo que demonstrei, seja como zagueiro ou lateral, estou pronto para qualquer posição que ocupar. Estou aqui para dar o meu melhor, seja lá o que for”, disse o camisa 24.

Desde agosto de 2023, ele atua no Al-Ahli, da Arábia Saudita, onde acredita ter evoluído como “profissional e líder”. Nas duas últimas temporadas, conquistou a Liga dos Campeões da AFC, a principal competição de clubes do futebol asiático.

“Acredito que, na Arábia Saudita, eu cresci muito como profissional e como líder dentro do meu caráter, porque na Roma eu não era um dos capitães, e hoje, no Al-Ahli, sou. Então isso fez com que eu entendesse o meu protagonismo dentro do time e a minha liderança”, disse.

Entrosamento e preparação reforçam confiança para a estreia

O defensor da Amarelinha também comentou a preparação para a estreia da Seleção no Mundial e explicou a importância do entrosamento adquirido a cada dia.

“Estamos juntos há alguns dias, nos entrosando cada vez melhor, nos comunicando melhor, entendendo melhor a personalidade um do outro, e isso é muito importante para nós. Temos trabalhado muito, e sempre tentamos alcançar as expectativas que criamos para nós mesmos”, finalizou Ibañez.