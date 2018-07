Ídolos comemoram entrega da Arena Suzano e torcem pela volta do time de vôlei

A inauguração da Arena Suzano, no último dia 5, contou com voleibol de qualidade durante o Jogo dos Campeões, uma partida entre os ídolos do time da cidade das décadas de 1990 e 2000 e a atual equipe Sub-19. A festa contou com a presença de 50 atletas, entre eles campeões olímpicos, como Dante e André Nascimento, que na cerimônia receberam homenagens do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) pela carreira, já que se aposentaram neste ano. Além de elogiarem a entrega do novo ginásio, todos torcem pelo retorno de uma nova equipe profissional do município.

O evento foi um dia de reencontro entre os jogadores que já vestiram a camisa de Suzano. O clima nos bastidores era de muita nostalgia, festa e descontração. Depois de anos, eles voltaram para fazer parte de um evento histórico para a cidade e para a região. “Estou muito contente e orgulhoso por fazer parte dessa festa. Aqui tem uma história apaixonante pelo vôlei e este, certamente, é o primeiro e importantíssimo passo para resgatar a modalidade em Suzano”, disse André Nascimento, que atuou na cidade de 1995 a 1998.

O campeão olímpico Dante também marcou presença e elogiou a abertura da Arena Suzano. “Quem ganha com essa iniciativa é a população, que vai poder prestigiar grandes jogos aqui. E já começa revendo grandes jogadores que fizeram parte da história de Suzano e que brilharam também na seleção brasileira”, festejou.

Rodrigão relembrou que nos tempos áureos do vôlei na cidade o time treinava e jogava noComplexo Poliesportivo Paulo Portela e espera que a Arena Suzano também seja palco de muitos outros treinos e campeonatos. “É o ressurgimento de uma história. Espero que essa arena fique sempre lotada, que seja o início de uma nova era do vôlei e de outros esportes em Suzano”, disse.

A maioria dos jogadores convidados acompanhou o início da construção da Arena Suzano, pois estavam no time do município na mesma época. Crystal é um deles, que tem ainda outro motivo para comemorar, já que agora é técnico da equipe Sub-19 atual. “Os jogadores mais novos ficaram felizes por estarem diante de ícones do voleibol e de pessoas que foram responsáveis pelo resultado que vemos agora. A Arena Suzano é um símbolo fantástico para eles, e espero em breve disputar aqui a final do Campeonato Paulista. Esse é o grande objetivo”, comentou.

Na cerimônia da última quinta-feira, os técnicos Ricardo Navajas e João Marcondes também foram homenageados pelo grande trabalho realizado no time de vôlei. “Suzano é uma cidade que merecia há muito tempo essa arena, pelo o que representava no esporte e no Brasil. Agora, ter um ginásio nesse nível, é um grande passo para se pensar em uma equipe de alto rendimento e voltar a brilhar como no passado”, opinou Navajas, que atuou durante 15 anos como técnico da equipe profissional da cidade.