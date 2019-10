Ingressos para estreias do Mogi Basquete na Champions e no NBB no Hugão estão à venda

Os ingressos para os dois primeiros jogos do Mogi das Cruzes Basquete pelo NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) e pela Basketball Champions League Américas no Ginásio Hugo Ramos já estão à venda no Mogi Shopping e pelo site totalticket.com.br/mogi a partir de R$ 10 (promocional antecipado arquibancada). Também estão disponíveis os bilhetes para a tribuna (R$ 40) e camarote (R$ 120), ambos com direito à meia entrada, pipoca e refrigerante à vontade.

Serão dois jogaços para abrir estas competições no Hugão, onde a equipe está invicta na temporada, com oito vitórias. Depois de uma série duríssima pela semifinal do Campeonato Paulista, os mogianos encaram novamente o Corinthians no dia 24, às 20h, pelo Brasileiro. Os times fizeram duelos acirrados pelo Estadual, com direito a duas prorrogações e bola da vitória no estouro no jogo 2 e tempo extra também no confronto de desempate da série, vencida pelo alvinegro. A estreia no NBB será na próxima quinta (17) contra o Paulistano, às 20h, em São Paulo.

Já no dia 28, às 20h, o Mogi das Cruzes Basquete reencontra o San Lorenzo, um forte rival internacional, em busca da primeira vitória contra o time argentino na mais importante competição das Américas, a antiga Liga das Américas. Será a terceira vez seguida que os dois times se enfrentam em fase de grupos da competição. Além do San Lorenzo, o grupo do Mogi Basquete tem o Biguá, do Uruguai.

“A gente demonstrou que em casa consegue ser uma equipe muito forte. A torcida foi fundamental em todos os jogos do Paulista, sempre contribuindo de maneira muito produtiva nos momentos difíceis dos jogos e isso influencia bastante no nosso bom aproveitamento em casa. As duas equipes têm bastante qualidade. O San Lorenzo é o atual campeão da competição. É uma equipe fortíssima e o time a ser batido. A gente tem que fazer um trabalho muito bom e o apoio da torcida será fundamental. Será uma experiência diferente para a torcida também, que vai ter essa experiência internacional aqui em Mogi e será muito bom para a cidade. Já contra o Corinthians fizemos ótimos jogos contra eles na semifinal do Paulista, vencemos uma em casa, mas perdemos no detalhes lá”, destaca o ala-pivô e capitão Luís Gruber.