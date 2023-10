Ingressos para partida do Suzano Vôlei estão disponíveis para troca

O Fundo Social de Solidariedade realiza a troca de ingressos para mais um jogo do Suzano Vôlei, agora contra o Sesi Bauru, válido pela semifinal do Campeonato Paulista, que ocorrerá nesta quarta-feira (11/10), às 18h30.

Na partida de ida, o time da cidade venceu de virada por 3 sets a 1, fora de casa, e está muito próximo de conseguir a vaga para a decisão. As entradas para o confronto podem ser obtidas por meio da doação de um quilo de alimento não perecível na sede do órgão, no Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 224 - Centro), das 9 às 16 horas.

O limite é de cinco ingressos por pessoa. Menores de 16 anos não precisam fazer a doação, porém devem apresentar um documento de identidade e/ou estarem acompanhados de um responsável na hora do jogo. O clube ainda disponibiliza ingressos no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos, também com limitação de cinco por pessoa.

Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados diretamente na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.