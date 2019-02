Inscrições para 8,8 mil vagas em aulas esportivas começam nesta quarta-feira

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano dará início nesta quarta-feira (6) às inscrições para as aulas esportivas oferecidas gratuitamente à população. Ao todo, são 8.864 mil vagas em 20 categorias disponíveis para receber novos cadastros: Academia ao Ar Livre, Aikidô, Atividades da Melhor Idade, Atletismo, Basquete, Boxe, Capoeira, Damas/Xadrez, Futebol de Areia, Futebol de Campo, Futsal, Ginástica Artística, Handebol, Jiu-Jitsu/Muay Thai, Judô, Karatê, Kendô, Sumô, Taekwondô e Vôlei.

Para participar das aulas é preciso apresentar atestado médico, comprovante de endereço, documento de identidade e duas fotos 3x4 no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, das 9 às 17 horas. A entrada fica na rua Monsenhor Nuno, 130, na área central de Suzano, e mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, a expectativa é de que o trabalho seja baseado na meta do ano passado, quando a estimativa de 9 mil atendimentos esportivos foi superada, chegando a 12.528 beneficiados de todas as idades. Quase metade era referente às modalidades aquáticas – natação e hidroginástica –, que neste semestre terão as inscrições suspensas devido ao sorteio anterior ainda vigente, que preencheu todas as vagas disponíveis nessas categorias.

“Essas aulas são muito importantes para a população, principalmente crianças e adolescentes, no contraturno escolar, para que tenham uma atividade que estimule a saúde e preencha melhor o tempo livre”, destacou o chefe da pasta.

Vale lembrar que o município também dispõe de inscrições no Suzano Skate Park, que já conta com pelo menos 300 usuários cadastrados. Para frequentar a pista, a administração local exige o uso de equipamentos de segurança e o cadastramento prévio realizado por meio de apresentação de documento de identidade, comprovante de endereço e foto 3x4.

QUADRO

Modalidades Vagas

Academia ao ar livre 190

Aikidô 140

Atividade da Melhor Idade 245

Atletismo 245

Basquete 450

Boxe 245

Capoeira 245

Damas/Xadrez 245

Futebol de Areia 215

Futebol de Campo 2.435

Futsal 425

Ginástica Artística 245

Handebol 305

Jiu Jitsu/Muay Thai 550

Judô 364

Karatê 304

Kendô 70

Sumô 182

Takewondô 364

Vôlei 1.400

TOTAL 8.864