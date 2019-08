Inscrições para a Corrida Circuito Eco Ambiental acontecem nesta quinta-feira

As inscrições para a Corrida Circuito Eco Ambiental serão abertas na tarde desta quinta-feira (8), a partir das 16 horas. Os interessados deverão acessar o site da prova (www.circuitoecoambiental.com.br) para fazer a inscrição, que é gratuita. A corrida acontecerá no dia 18 de agosto, às 8h, e faz parte do calendário de comemorações pelos 459 anos de Mogi das Cruzes.

Serão disponibilizadas 3 mil vagas para provas de 6 km e 10 km de corrida e 5 km de caminhada. As inscrições poderão ser feitas até que o número de vagas seja alcançado. A Corrida pelo Verde é organizada pela Perfecco Projetos, por meio da Lei de Incentivo ao Esportes do Governo Federal.

“A corrida de rua é uma modalidade que vem crescendo muito em Mogi das Cruzes e a prova no aniversário da cidade já se transformou em uma tradição, que reúne milhares de pessoas, com toda a infraestrutura para a prática da atividade esportiva”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

A entrega dos kits acontecerá no dia 17 de agosto, das 10 às 17 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar. Os kits contam com gym bag , barra de cereal, boné e camiseta. Para a retirada, o participante deverá apresentar um documento com foto original.

A largada da corrida acontecerá às 8 horas do dia 18 de agosto, em frente ao Ginásio Municipal de Esportes. No entanto, a partir das 6h, serão realizadas atividades de aferição de pressão, avaliação física e nutricional, quick massage, aulas de ginástica e ritmos. Às 7h30, será feita uma ação de alongamento e aquecimento para a corrida.

Mais informações sobre a Circuito Eco Ambiental podem ser obtidas pelo site www.circuitoecoambiental.com.br