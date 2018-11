Inscrições para a Corrida pela Vida serão abertas nesta terça-feira

A partir das 10 horas desta terça-feira (20) estarão abertas as inscrições para a Corrida pela Vida 2018, que será realizada no dia 2 de dezembro. Já tradicional na cidade, o evento promove a prática de exercícios físicos, apoia campanhas de prevenção ao câncer e tem caráter solidário. Assim, não há cobrança de taxa aos participantes, mas a organização pede para que os inscritos doem uma lata de suplemento alimentar.

As inscrições serão feitas online, pelo site da prova. Elas permanecerão abertas até as 23h59 do dia 22 de novembro ou até que seja atingido o limite, de 5 mil inscrições. Finalizado o ato da inscrição, o participante receberá um comprovante, que deve ser utilizado para a retirada do kit da prova.

Acesse o site da Corrida pela Vida

O kit de corrida será composto por uma camiseta, um número de peito, alfinetes, chip de cronometragem, medalha (pós prova) e kit lanche (pós prova). Eles devem ser retirados no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos nos dias 30 de novembro (sexta-feira), das 14h às 20h e no dia 1º de dezembro (sábado), das 10h às 17h. No dia da prova não será feita distribuição do kit. Além do comprovante, o atleta precisa apresentar documento de identidade com foto, para retirar o kit.

Os participantes podem escolher entre provas de corrida com 5km, 10km, 15km ou caminhada de 3km. As prova mais longa terá largada às 8h e as demais serão sempre dez minutos após a anterior. Assim, a última largada, para a caminhada de 3km, acontecerá às 8h30.

Há restrições de idade para quem deseja participar das provas mais longas, conforme determinação da Confederação Brasileira de Atletismo. Assim, para as provas de 10k e 15km, é preciso ter no mínimo 18 anos e, para o percurso de 5km, a idade mínima permitida é de 14 anos.

O sistema de cronometragem durante a prova será realizado por meio de chip descartável colocado no cadarço do tênis. Haverá premiação para os cinco primeiros colocados nas categorias geral, masculino e feminino, nos três trajetos de corrida. Na modalidade caminhada, não será feita premiação.

Tudo o que for arrecadado de suplemento alimentar será encaminhado ao Fundo Social, que na sequência distribui os suprimentos entre as 200 entidades sociais e lideranças de bairro cadastradas, que ficam em regiões de vulernabilidade social.

O programa Família Solidária também terá participação ativa na Corrida pela Vida. Cerca de 100 voluntários apoiarão a organização com a montagem e retirada dos kits e também estarão presentes no dia da prova, desenvolvendo atividades diversas.

A corrida simboliza o encerramento das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que propagam a prevenção contra os tipos de câncer que mais acometem mulheres e homens. Ela é, portanto, um reforço nesse importante alerta quanto à saúde pública.

A Corrida pela Vida é uma organização da Associação Cultural Quântica, com apoio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, do Governo do Estado de São Paulo. Ela é patrocinada pelas empresas JSL e EDP. A realização também é da Prefeitura de Mogi das Cruzes, numa parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria de Assistência Social e o Fundo Social de Solidariedade.

Mais informações sobre a Corrida pela Vida podem ser obtidas no site da prova ou no telefone 4798-5005.