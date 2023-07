Inscrições para aulas de skate gratuitas serão abertas sábado

Serão abertas inscrições para aulas de skate gratuitas no próximo sábado. O cadastro acontece na Suzano Skate Park, no Parque Max Feffer, e será feito de quarta a domingo das 8 às 17h50 até que todas as vagas sejam preenchidas.

Davison Bob, coordenador do projeto das aulas, afirma que as novas turmas terão mais de 100 vagas", mas não especifica o número. "É um projeto grande e queremos receber o máximo de praticantes possível. A meta é atender até 600 pessoas". As aulas acontecem em parceria da Associação Suzanense de Skate com a Prefeitura e já atendem 200 pessoas por mês.

Para fazer a inscrição, é necessário comparecer no Suzano Skate Park com uma foto do aluno e comprovante de endereço. Os alunos devem ter seu próprio skate e equipamento de segurança. Os pais dos alunos menores de idade devem assinar um termo. A idade mínima para participação das aulas é de 12 anos.

As informações das aulas, como datas e horários, só são disponibilizadas no momento da inscrição, de acordo com Davison.

O coordenador explicou sua sensação de ajudar a acontecer as aulas gratuitas. "É um grande orgulho poder disseminar esse esporte, pois o skate muda vidas, salva, traz perspectiva, ensinamentos e proporciona saúde e bem-estar".

O skate, segundo Davison, é o esporte mais inclusivo de todos. "Todos torcem para que os companheiros aprendam algo e, quando acontece, todos comemoram. Isso aumenta a autoestima do praticante, além do equilíbrio e da percepção de mundo. O skate não tem discriminação de idade, classe social e sexo. Todos são bem-vindos. O skate ensina a ser presistente e tentar diversas vezes até alcançar o objetivo. Isso é levado para todas as ocasiões da vida".

O Parque Max Feffer, onde serão as inscrições e aulas, está localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador.