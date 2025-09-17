Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/09/2025
Esportes

Instituto Melo Cordeiro anuncia patrocínio ao atleta Haialas 'Esquivinha'

Parceria visa apoiar o atleta em sua preparação para o Campeonato Mundial de Kickboxing, que será realizado em Abu Dhabi

17 setembro 2025
patrocínio surge em um momento crucial para Esquivinhapatrocínio surge em um momento crucial para Esquivinha - (Foto: Divulgação)

O atleta de kickboxing Haialas "Esquivinha" Souza, de Ferraz de Vasconcelos, foi anunciado como o novo patrocinado pelo Instituto Melo Cordeiro. A parceria visa apoiar o atleta em sua preparação para o Campeonato Mundial de Kickboxing, que será realizado em Abu Dhabi em novembro, e fortalecer suas iniciativas sociais.

O Instituto Melo Cordeiro (IMC) é uma organização sem fins lucrativos com foco em projetos de desenvolvimento humano, cultural e esportivo, direcionados a comunidades em situação de vulnerabilidade. A instituição já atua em diversas frentes, incluindo o apoio a atletas e a promoção de eventos que utilizam o esporte como ferramenta de transformação social.

O patrocínio surge em um momento crucial para Esquivinha, que recentemente iniciou uma campanha de arrecadação de fundos após decidir investir um patrocínio anterior em seu próprio projeto social, que atende crianças e jovens em Ferraz de Vasconcelos. O apoio do IMC proporcionará a estabilidade financeira necessária para que o atleta intensifique seus treinamentos e cubra os custos associados à competição internacional.

Em comunicado, o instituto destacou que a escolha de Haialas se deu não apenas por seu desempenho esportivo, evidenciado por títulos nacionais e continentais, mas também por seu compromisso social. O alinhamento entre a missão do IMC e a trajetória de Esquivinha, que iniciou no esporte por meio de um projeto social e hoje replica o modelo, foi um fator determinante para a parceria.

O acordo de patrocínio reforça a posição de Esquivinha em sua jornada rumo ao Mundial da WAKO (Associação Mundial de Organizações de Kickboxing), permitindo que ele se dedique integralmente à sua preparação. Além do suporte financeiro para a carreira, a parceria poderá englobar futuras colaborações entre o Instituto Melo Cordeiro e o projeto social liderado pelo atleta.

