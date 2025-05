Instituto Transforma cria times e se torna primeira ONG a competir em alto rendimento

O Instituto Transforma, de Mogi das Cruzes, criou dois times, um de futebol society e futsal. A instituição se tornou a primeira ONG da cidade a disputar competições de alto rendimento.

O evento de lançamento oficial do Instituto Transforma Esporte Clube acontece no dia 30 de maio, ás 14 horas, na sede do Instituto Transforma, localizado na Rua Francisco Martins Feitosa, 373.

O time será composto por alunos do instituto e contará com psicóloga, nutricionista e fisioterapeuta. Todos os integrantes e uniformes serão anunciados no dia 30 de maio.

A equipe será formada por adolescentes em situação de vulnerabilidade social e tem como objetivo transformar vidas por meio do esporte, promovendo inclusão, disciplina e novas oportunidades para jovens talentos.