Integrantes do Suzano Vôlei visitam a Câmara de Mogi das Cruzes

Integrantes do Suzano Vôlei estiveram na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes na última quarta-feira (22/11) junto ao vereador Mauro de Assis Margarido, o Maurinho do Despachante, em forma de agradecimento pela moção de aplausos outorgada pela Casa de Leis em virtude da 2ª colocação obtida pelo Clube no Campeonato Paulista de 2023. A homenagem foi promovida em uma sessão ordinária conduzida no dia 25 de outubro (quarta-feira).

Na ocasião, a supervisora Ana Paula Ferreira, o coordenador Alberto Pedra e o levantador Rodriguinho, estiveram acompanhados do secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, representando o prefeito Rodrigo Ashiuchi, para visitar a Câmara de Mogi e agradecer a honraria. Junto à visita, os representantes do Clube presentearam o parlamentar com uma camisa da equipe, reforçando a relação e o vínculo para além do município suzanense.

O vereador parabenizou os atletas e destacou sua torcida pelo Suzano Vôlei na Superliga. “Suzano é uma cidade que vem crescendo muito, em especial pelo bom trabalho do prefeito Rodrigo Ashiuchi, e o Suzano Vôlei acaba sendo um símbolo importante deste momento, voltando a disputar finais entre os principais times do Brasil, algo que é motivo de muito orgulho para a região. Registro meus parabéns aos atletas e a toda equipe, estaremos na torcida para a sequência da temporada”, pontuou Maurinho.

Chiang afirmou que ver o trabalho feito pelo Suzano Vôlei sendo reconhecido é motivo de muito orgulho para a cidade. “O clube vem se consolidando dentro de quadra com os resultados obtidos no estadual e nas competições nacionais, tendo muito destaque com ações sociais, parcerias e uma organização de primeiro nível dentro do desporto brasileiro. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, eu agradeço o vereador Maurinho e sua equipe pela homenagem e recepção, e reforço o compromisso das nossas cidades em fomentar parcerias e potencializar a região do Alto Tietê”, comentou.

Por sua vez, a supervisora suzanense agradeceu a homenagem e ressaltou que o trabalho diário para representar o voleibol do Alto Tietê é incansável. “Conquistamos um vice-campeonato histórico, mas nosso foco é levar Suzano à conquista de títulos. Temos uma Superliga inteira pela frente e, por esse apoio, registro nosso agradecimento ao presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Marcos Furlan, ao vereador Maurinho e a todos pela homenagem. Seguimos com o firme propósito de levar o nome de Suzano e de toda a região ao Brasil”, disse Ana.

Na oportunidade, também estiveram presentes o vereador Policial Maurino e a equipe do vereador Maurinho, incluindo o chefe de Gabinete Paulino Emiliano e o assessor Miguel Eduardo de Faria.