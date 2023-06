Inter Mogi defende a cidade nos Jogos Regionais de Pinda

A equipe do Inter Mogi Futsal/Smel está pronta para representar Mogi das Cruzes na 65ª edição dos Jogos Regionais, que acontecem em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, entre 2 e 12 de julho. Desde a eliminação nas quartas-de-final da Copa LPF, em 29 de maio, o time intensificou os treinamentos. Embora seja do Sub-20, nos Regionais a equipe disputará na categoria adulta.

O fixo Bruno Aquino, que defendeu a Inter Mogi em 2022, foi incluído ao elenco para compor a equipe. Ele havia estourado a idade. Em relação ao primeiro semestre, o time ainda teve outras quatro novas contratações: o ala pivô Matheus Ticole, e os alas Marcelo, Giovane e Vinicius Garcia, que já se incorporaram a equipe e também estão em treinamento a disposição da comissão técnica.

Nos Regionais de 2022 - com a primeira fase disputada em Guararema e a final em São José dos Campos - os mogianos ficaram na segunda colocação, perdendo para a equipe joeense.

Três grupos

Para este ano, as disputas voltam ao formato original - com sede única para cada delegação. Mogi das Cruzes está na segunda Delegacia Regional, formada pelas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e LItoral Norte. De acordo com o Congresso Técnico realizado no último dia 21, nove cidades, distribuídas em grupos de três, se enfrentarão dentro dos seus respectivos grupos.

Grupo A – Aparecida, Roseira e Ferraz de Vasconcelos.

Grupo B – Mogi das Cruzes, Guaratinguetá e Ilha Bela.

Grupo C – Pindamonhangaba, Lorena e Lavrinhas.

Os jogos da modalidade estão previstos para começarem no dia 6, e na véspera está programada a viagem dos mogianos para Pindamonhagaba.

Após os Regionais, mogianos disputam a Liga Paulista

Ainda no final deste mês, após defender Mogi das Cruzes nos Jogos Regionais de 2023 no Vale do Paraíba, a Inter Mogi Futsal/Smel disputará a Liga Paulista, torneio do segundo semestre da entidade do futsal estadual. Serão 15 equipes do Sub-20.

No último dia 20, o departamento técnico da Liga Paulista de Futsal realizou o Conselho Arbitral para implantar as disputas do segundo semestre da categoria. A reunião foi realizada e transmitida via virtual e contou com a participação de 15 agremiações. Foi decidido que todas jogarão entre si, em turno único, com jogo de ida - sem a volta - classificando as quatro primeira colocadas, que irão direto para as quartas-de-final. Já os times classificados de quinto a décimo lugar disputarão as outras quatro vagas para seguirem à terceira fase.

O Inter Mogi foi representado pelo seu coordenador Amós Martins, que pelo terceiro ano consecutivo mantém a equipe nessa categoria. Os mogianos defendem o bicampeonato, pois na temporada 2022 foi campeão ao bater a equipe do Reis Futsal em uma partida memorável realizada na vizinha Guararema.

As equipes que confirmaram presença na Liga Paulista, torneio do segundo semestre, são: Inter Mogi/Smel, Bauru, Botucatu, Diadema, Francisco Morato, Guararema, Indaiatuba, Itapetininga, Marilia, Mongaguá, Ourinhos, Porto Ferreira, Taubaté, Yoka Guaratinguetá e Wimpro Guarulhos. A tabela dos jogos deverá ser divulgada em breve pela Liga Paulista de Futsal.