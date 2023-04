Inter Mogi vai a Guarulhos enfrentar a Wimpro

Após a estreia com um empate em dois gols contra o Itapetininga, no último dia 5, em casa, o Inter Mogi enfrenta a Wimpro Guarulhos neste sábado (15/04), às 16h, pela segunda rodada do Grupo A da Copa LPF de Futsal. O jogo será realizado no Ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos.

O adversário deste sábado, a Wimpro Guarulhos, vem de uma derrota fora de casa para o Francisco Morato, que lidera o grupo com seis pontos em duas vitórias. “Vamos encontrar uma grande equipe. Acredito que a partida será acirrada e quem errar menos sairá vitorioso”, diz o técnico Goda.

Durante esta semana os mogianos se prepararam na Academia Trainner, parceira da equipe, sob o comando do preparador físico Luiz Alencar e depois o técnico Edson Fernandes, o Goda, realizou trabalhos técnicos e táticos, no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (professor Tuta), para corrigir detalhes que foram observados no jogo de estreia.

Retrospecto

Esta é a terceira temporada em que o Inter Mogi e a Wimpro são adversários direto. Em sete confrontos entre eles os mogianos venceram três, perderam duas partidas e empataram outros dois jogos. Em 2021, a Wimpro se sagrou campeã da Copa Paulista vencendo os mogianos por 5 a 3 na prorrogação. O time de Mogi deu o troco na Liga Paulista e foi campeão em cima da Wimpro na vitória por 1 a 0. No ultimo confronto entre essas duas equipes a vitória foi mogiana por 3 a 2.

Próximos jogos

Depois da partida deste sábado, os mogianos ainda terão três confrontos pela primeira fase da LPF. Dia 19 de abril, às 20 h, contra o Diadema, no Ginásio Poliesportivo Professor José Carlos Miller da Silveira (professor Tuta), em Mogi. Em seguida no dia 28, também às 20h, só que em Guararema, contra o time daquela cidade e, no dia 6 de maio, às 16h, o Inter Mogi volta a jogar no Ginário Tuta quando enfrenta o time de Francisco Morato.