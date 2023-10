Internacional e Fluminense decidem hoje primeiro classificado para a final da Copa Libertadores.

As duas equipes se enfrentaram na semana passada no Maracanã, e o jogo desta quarta-feira será no Beira-Rio, às 21h30.

O segundo finalista será decidido nesta quinta-feira entre Palmeiras e Boca Juniors.

Um dos líderes do Fluminense, Felipe Melo deu entrevista na chegada do clube a Porto Alegre, na noite da última segunda-feira, e deixou claro que não está preocupado com a escalação.