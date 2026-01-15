Itaquá Athletico Clube vence Fortaleza nos pênaltis e vai às oitavas da Copinha

O Itaquá Athletico Clube (IAC) venceu, nos pênaltis o Fortaleza e avançou, pela primeira vez, às oitavas de final da Copa São Paulo.

Fash colocou o Fortaleza na frente no segundo tempo, mas Lucão empatou no fim e levou a decisão para as penalidades.

Pênaltis

O Fortaleza começou cobrando e perdeu com Bruninho, que teve a o chute defendido pelo goleiro Max. Na sequência, todas as equipes converteram suas cobranças até a quarta, quando ambos desperdiçaram novamente, com duas defesas dos goleiros. Fash cobrou o quinto do Leão e marcou. Pedro Augusto teve a missão da última cobrança pelo IAC, bateu e garantiu a classificação histórica do time de Itaquaquecetuba para a próxima fase.