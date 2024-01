Itaquá disponibiliza dez ônibus para torcida do Aster ao jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri

A Expresso Planalto, concessionária responsável pelo transporte municipal de Itaquaquecetuba, cedeu dez ônibus para levar os torcedores do Aster Itaquá para ver o jogo desta segunda-feira (15) na Arena Barueri. O time enfrentará o Palmeiras na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após vencer o Oeste por 1 a 0 em casa, nesta segunda-feira (15).



A saída do Largo Monumental Vila São Carlos será às 14h e o jogo começa às 18h30. A entrada e o transporte será gratuito, basta fazer a reserva do ingresso pela Sympla (cutt.ly/JwJ2IDjK) selecionando a opção de torcida visitante, que ficará no setor D1. A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba fará a escolta dos ônibus na ida e na volta para garantir a segurança.



Os portões da Arena Barueri serão abertos com 1 hora de antecedência, às 17h30, e somente acessará o estádio quem tiver ingresso. A leitura do QrCode será feita de forma digital (no celular), então não é necessário imprimir. Crianças de todas as idades também precisam ter ingresso.



"Agradecemos à Expresso Planalto pela parceria e estamos animados com o próximo jogo. A torcida faz toda a diferença e por isso é importante fazermos essa movimentação para apoiar o time. Pedimos aos torcedores que carreguem seus celulares antes de irmos para não terem contratempo lá na hora", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.