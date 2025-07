Itaquá recebe etapa da Superliga C de Vôlei

Itaquaquecetuba será palco de mais um importante marco esportivo: entre os dias 3 e 7 de agosto, o município sediará a Superliga C de Voleibol Masculino, competição nacional organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O evento reunirá nove equipes de quatro estados do Sudeste no Ginásio Municipal Sumiyoshi Nakaharada, e marca mais um avanço para o projeto esportivo da cidade.

O Vôlei Mania Itaquá já é destaque no Campeonato Paulista Masculino Sub-21 e vice-campeão nos 67º Jogos Regionais em São José dos Campos. Agora, a equipe busca o acesso à Superliga B.

“A região do Alto Tietê ganha muito com a chegada da Superliga C. É a primeira vez que Itaquá vai sediar uma competição desse porte no voleibol, o que representa um marco ainda maior. É um passo importante para consolidar a cidade como um centro esportivo no cenário estadual e, em breve, nacional”, disse o gestor do Vôlei Mania, João Marcondes.

As equipes estão divididas em três grupos com três times cada. O Grupo A é composto por Vôlei Mania Itaquá (SP), AGEE (SP) e Univassouras (RJ); o Grupo B reúne Grajaú C.C (RJ), Itabirito Esporte (MG) e ADV (SP); e o Grupo C conta com Fluminense (RJ), Capixaba Vôlei (ES) e Santo André (SP).

Os times se enfrentam dentro dos grupos com os três líderes e o melhor segundo colocado avançando às semifinais. “Nossos atletas estão se preparando intensamente, com treinos técnicos, físicos e táticos de alto nível. A participação na Superliga C é resultado de muito esforço e dedicação da equipe e da comissão técnica”, comentou o secretário de Esporte, Fabiano Novais.

"Estamos investindo muito no esporte. Receber uma competição nacional mostra que nossa cidade está pronta para grandes eventos e que nossos atletas têm potencial para ir ainda mais longe”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

O projeto Vôlei Mania utiliza a prática esportiva como ferramenta de promoção à saúde, desenvolvimento pessoal e inclusão social. Além dos treinos, oferece atividades lúdicas, educativas e ambientais, incentivando a integração da comunidade e a participação das empresas apoiadoras. O ginásio que sediará os jogos em Itaquá fica na rua Santa Rita de Cássia, 151 - Vila Japão.