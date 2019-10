João Pedro sofre lesão, passará por cirurgia e fica fora por pelo menos seis meses

O pivô João Pedro Demérito sofreu uma ruptura no tendão do bíceps do cotovelo esquerdo durante o treino do Mogi das Cruzes Basquete na última semana no Ginásio Hugo Ramos. O atleta passou por exames na sexta (11) e foi reavaliado na tarde deste sábado (12) pelo departamento médico do clube, que constatou a lesão e a necessidade de cirurgia.

“ João Pedro teve uma ruptura do tendão do bíceps do cotovelo esquerdo, com necessidade de reparo cirúrgico. Ele vai ficar, pelo menos, seis meses parado para voltar de forma progressiva. Será preciso reinserir o tendão no osso e esperar a cicatrização. Depois ele fará trabalho de força. É uma lesão incomum, que deverá ser operada ainda essa semana”, explica Marcel Annichino, um dos médicos do Imot (Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia) que compõe o departamento médico do clube. O atleta fará todo processo de recuperação no Imot, que é patrocinador do time.

Com a ausência do João Pedro, o técnico Guerrinha ficará desfalcado de pivô na posição 5 para a estreia no NBB Caixa (Novo Basquete Brasil) contra o Paulistano, na quinta (17), às 20h, em São Paulo, já que o ala-pivô Alexandre Paranhos, que também atua na posição, irá representar o Brasil no Mundial Militar, na China, a partir da próxima semana.

“Nos preocupa perder o João Pedro no momento em que o Paranhos vai ficar fora 15 dias. Então, estamos sem um pivô 5. Em alguns momentos dos jogos, taticamente, fizemos o 4 aberto, mas para o jogo inteiro ficaremos vulneráveis. Jogar com o Gruber de 5 e o André de 4 desgastará e poderemos ter problemas de faltas, sem ter peças de reposições para essas funções. Vamos tentar equacionar da melhor forma possível taticamente para facilitar essa ausências para neste início. Não vamos entrar no NBB, nem na Champions League, como gostaríamos com essa base que fizemos e mais dois jogadores titulares para dar um upgrade. São circunstâncias que vamos trabalhar para fortalecer e saber levar esse momento, porque a temporada é longa”, adverte o treinador.

A semana foi atípica no Mogi das Cruzes Basquete. O grupo trabalhou com alguns meninos do SUB17 para suprir as ausências do armador Alexey Borges, que está em fase final de recuperação de uma pequena lesão na coxa esquerda e já está fazendo alguns exercícios com o preparador físico Eric Ruiz e também arremessos durante os treinos, do ala Danilo Fuzaro, que está evoluindo bem do entorse no tornozelo direito que sofreu durante o treino na terça, e do armador Fúlvio Chiantia, poupado por desgaste físico durante a semana. Todos devem voltar aos treinos na segunda-feira.

“O nosso planejamento era fazer uma mini pré-temporada para chegar no início do NBB com um pouco mais de ritmo, de intensidade e tentar surpreender. Infelizmente não é o que ficou reservado para a gente. Tivemos que nos ajustar com as contusões. O Danilo [Fuzaro] pisou e virou o pé ao fazer um arremesso, o que é normal, o João Pedro enroscou o braço na camiseta do Paranhos e teve essa lesão grave, o Alexey foi uma circunstância de jogo, de cansaço da sequência de jogos, mas já está praticamente recuperado. Na falta do Alexey no playoff do Paulista, o Fúlvio, que está com quatro semanas de treinos a menos, teve que assumir mais tempo de quadra e não estava preparado. Demos uma recuperada nele nesta semana e, assim como o Danilo e o Alexey, volta na próxima semana. Então vamos ter quatro dias de treinos com mais jogadores”, ressalta o treinador.