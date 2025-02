Jogador do XV de Jáu sofre mau súbito e morre antes de partida contra o União Suzano

O meia do XV de Jaú, Gabriel Popó, de 26 anos, morreu neste domingo (16) após sofrer um mau súbito antes do duelo contra o União Suzano, válido pela Série A3 do Campeonato Paulista. A partida estava marcada para as 10 horas e foi suspensa. A informação foi confirmada pelo próprio XV de Jaú nas redes sociais.

De acordo com o clube, o atleta passou mal no alojamento e foi levado para a Santa Casa do município, mas não resistiu. "A causa do óbito está sob investigação e será confirmada assim que o laudo for emitido pelo órgão responsável. Em respeito a esse momento de luto, e em comum acordo entre o XV de Jaú, União Suzano e a Federação Paulista de Futebol, a partida programada para hoje foi cancelada", comunicou o clube do interior paulista.

O União Suzano também utilizou as redes sociais e solidarizou com o Galo da Comarca. "Com grande pesar, a equipe do União Suzano vem a público lamentar o falecimento do atleta Gabriel Protásio, aos 26 anos,atleta do XV de Jaú".

A Federação Paulista de Futebol (FPF) também se pronunciou e anunciou o adiamento da partida. "A Federação Paulista de Futebol. lamenta o falecimento do atleta Gabriel Popó, de 26 anos, do XV de Jaú. O confronto deste domingo (15) contra o União Suzano pelo Paulistão A3 Sicredi foi suspenso".

O jogador chegou este ano na equipe jauense e disputou um jogo, contra o Bandeirante, no início do mês.