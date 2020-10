Jogadores mais novos querem usar Paulista para ganhar volume de jogo e espaço no Mogi Basquete

Mesmo mantendo alguns jogadores adultos para a temporada 20/21, o Mogi das Cruzes Basquete está com uma equipe reformulada. O técnico Guerrinha conta com jovens atletas para manter o sucesso de anos anteriores.



Apesar de pouco tempo de treinamentos, alguns deles já vêm se destacando neste começo de trabalho. Na pré-temporada, a equipe realizou dois treinos-jogos contra o Pinheiros e o Paulistano, além da excelente vitória de estreia sobre a Liga Sorocabana por 75 a 46, na última sexta-feira (2). O pivô Felipe Cardoso, de 20 anos e 2.13 altura, tem agradado bastante a comissão neste início.



O jogador chegou à equipe em janeiro deste ano para atuar na base e compor o time principal, mas não teve muito espaço. Felipe começou no basquete no Praia Clube de Uberlândia , atuou em Franca e dois times da segunda divisão da Espanha (Coalci - C.B e Sant Josep, ambos de Badalona).



O jovem atleta destaca a importância da oportunidade que está tendo de ter mais tempo de quadra e garante que ainda tem muito a melhorar no decorrer das competições. “Estou muito feliz em poder ver meu trabalho rendendo, treinei muito para isso. Quero trabalhar ainda mais para melhorar e crescer a cada dia. Estou muito satisfeito e espero que o Guerrinha continue me dando mais oportunidades de mostrar meu desenvolvimento”.



Outra novidade entre os mais novos é o recém-chegado do Corinthians, Douglas Santos, de 22 anos e 2,02 de altura. O ala-pivô iniciou no basquete na base do Bauru, disputou a LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete) em 2015 pela equipe do interior, e estava no alvinegro de Parque São Jorge nas últimas três temporadas. Ele conquistou a Liga Ouro 2018 com o time da capital e participou do grupo no último NBB (Novo Basquete Brasil). Em 2019, o atleta foi convocado para a seleção brasileira SUB21 que foi campeã sul-americana em Tunja, na Colômbia, sobre os argentinos por 80 a 59.



“O Guerrinha e toda comissão técnica tem me ajudado muito, dando todas as oportunidades para jogar, por isso venho evoluindo bastante, na academia e dentro de quadra. O objetivo é que nosso time se entrose ainda mais. Mesmo sendo jovem, temos os jogadores experientes que nos ajudam muito para que dê tudo certo nesta temporada”, comenta o camisa 0.