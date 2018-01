Jogos da Copa São Paulo levam 19 mil pessoas ao estádio Nogueirão

O estádio municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira recebeu neste domingo (14) a vitória do Goiás sobre o Grêmio, por 1 a 0, pela terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. Desde o início da competição em Mogi das Cruzes, cerca de 19 mil torcedores acompanharam as partidas disputadas no Nogueirão.

Além do jogo deste domingo, a cidade também recebeu três rodadas duplas da primeira fase, quando foi sede do Grupo 30, formado por Grêmio, Trindade (GO), Bragantino e União Mogi das Cruzes. Já na noite de sexta-feira (12), o Nogueirão foi o palco para a vitória do Grêmio sobre a AD Guarulhos, pela segunda fase do torneio.

No jogo de domingo, o único gol da equipe goiana foi marcado pelo atacante Vinícius, aos 23 minutos do segundo tempo. Ele aproveitou um lançamento do goleiro Enzo e desviou na saída do gremista Thiago. Com o resultado, a equipe goiana se classificou para as oitavas de final da competição e enfrentará a Portuguesa, nesta terça-feira (16), no Canindé, em São Paulo.

O Nogueirão não receberá jogos das oitavas de final, no entanto, a Federação Paulista de Futebol solicitou à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) que aguarde a definição dos classificados para as quartas de final, quando há possibilidade de um dos confrontos acontecer em Mogi das Cruzes.

“A Federação Paulista de Futebol solicitou que aguardemos a definição dos jogos das quartas de final da Copa São Paulo, em que Mogi das Cruzes poderá voltar a receber partidas. O balanço dos jogos recebidos até aqui é bastante positivo, na qualidade da estrutura oferecida, que vem recebendo muito elogios, e na presença de público”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

Estrutura

Para receber os jogos da Copa São Paulo, a Prefeitura de Mogi das Cruzes montou uma estrutura especial, coordenada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que realiza o acompanhamento das delegações e das atividades no estádio Nogueirão.

A segurança durante os jogos é garantida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Além disso, a unidade móvel de monitoramento é deslocada para estádio. A Secretaria Municipal de Transportes também realiza interdições de ruas próximas para facilitar a circulação dos torcedores, garantindo a segurança dos pedestres. A Secretaria de Saúde disponibiliza ambulância para o atendimento de emergências.

A Administração Municipal ainda oferece toda a estrutura para as equipes. Além da Arena Nogueirão para os jogos, os times utilizam os campos do clube Comercial, da Empreiteira Vidal e da ADC NGK e o Parque da Cidade para os treinamentos.

Outro destaque entre as delegações é a estrutura oferecida pelo estádio Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. O local conta com um dos melhores gramados desta edição da Copa São Paulo, além de quatro vestiários para a preparação das equipes, dois deles contando com minicampo para aquecimento. Para o público, o estádio conta com assentos fixos na arquibancada oeste, blocos de sanitários e lanchonetes que garantem o atendimento a todos os presentes.