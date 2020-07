Jornalista Rodrigo Rodrigues morre, aos 45 anos, vítima da Covid-19

O jornalista esportivo e apresentador do canal SporTv, da TV Globo, Rodrigo Rodrigues, morreu na tarde desta terça-feira (28) em decorrência da Covid-19. Rodrigues estava internado em estado grave e no último domingo passou por uma cirurgia para diminuir a pressão intracraniana ocasionada por trombose venosa cerebral.

No dia 13 de julho o apresentador testou positivo para o vírus e relatou apenas perda de olfato e paladar. Ele foi orientado pela emissora a ficar em casa. No último sábado precisou ser internado com cefaléia, vômito e desorientação. Passou por cirurgia no domingo e nesta terça a emissora confirmou a morte do recém contratado jornalista.

Todos os canais da emissora estão solidarizando-se com o apresentador. Ainda no programa "Seleção Sportv", o apresentador André Rizek fez homanagem, ainda que breve, devido a informação ter chegado naquele momento, ao companheiro de canal.