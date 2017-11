Jovem atleta de Natação de Suzano conquista pódio

Este mês está sendo vitorioso para o suzanense Fernando Mariano, de 15 anos. Ele conquistou o 3º lugar no Campeonato Paulista de Verão que aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de novembro em Guaratinguetá. "Fiquei muito feliz com o resultado, eu consegui evoluir muito em comparação a campeonatos passados, foi um resultado surpreendente".

Atualmente, Mariano treina no Corinthians desde o começo no ano. Ele conta que treinar no clube está sendo uma experiência inovadora. "Treinar no Corinthians é outra coisa. Aqui tem uma estrutura muito boa. Temos duas piscinas para treino, uma de 25 e 50 metros. O técnico Taba é uma pessoa excelente. Aqui tenho muita ajuda". Ele treina 5 horas, por dia, de segunda a sábado.

Seus primeiros mergulhos foram na Escolinha de Nado de Suzano. "Eu comecei com a natação porque queria incluir um esporte na minha vida e também porque tinha um problema nas costas", revela. A dedicação diária pelo esporte fez com que se destacasse e fosse chamado pelo técnico da equipe de Natação de Suzano (Aceas), Zé Roberto para treinar na equipe. "Fiquei muito feliz com o convite porque a partir daquele momento eu iria começar a participar de campeonatos e isso fez com que eu me apaixonasse ainda mais pelo esporte".

Quando estava na Equipe de Natação de Suzano, onde ficou por 4 anos, Mariano participou de vários campeonatos, entre eles, a Copa São Paulo, onde conquistou o primeiro lugar nos 100 metros de nado peito e de nado costas. Esse ano, com o Corinthians, disputou o Primeiro Campeonato Paulista em Bauru, conquistando o quarto lugar e em Guaratinguetá com o terceiro lugar.